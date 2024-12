GALERIA – Desfile Natal Mágico encanta moradores de Guabiruba

O desfile Natal Mágico percorreu a rua Brusque, em Guabiruba, na noite deste sábado, 30, e encantou os moradores que foram prestigiar a apresentação. O desfile, que abre as celebrações natalinas na cidade, integra a programação do festival Delícias de Natal, realizado entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro.

Um palanque que reuniu autoridades foi montado em frente à Prefeitura de Guabiruba. Estiveram presentes o prefeito Valmir Zirke (PP), o vice-prefeito Cledson Kormann (PSD), vereadores, influenciadores e outros convidados que subiram no palco. O público marcou presença em peso.

Os grupos tiveram liberdade para decidir de qual forma iriam percorrer a rua Brusque durante o desfile. Não havia um tema específico. Pelznickels, christkindl, sackmann, pets e até aliens desfilaram, garantindo a diversão dos presentes.

A superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein, afirma que a intenção de deixar o tema livre era estimular a criatividade dos grupos para que pudessem trazer diversas formas de celebrar o Natal.

“Chegamos à conclusão que deixar os grupos colocar o que há de melhor, a criatividade e aquilo que eles querem expressar como Natal, é a mais singela e sincera personalização do Natal de Guabiruba”, diz. “Temos o nosso carro-chefe, que é o Pelznickel. Cada vez mais observamos que os grupos inserem o Pelznickel nos pelotões”, avalia.

As casas em Guabiruba já estão enfeitadas para o Natal. Jenifer comenta que o desfile Natal Mágico é um início para as várias atrações previstas neste época do ano no município. Nos próximos dias, ocorrerá a abertura da Pelznickelplatz, apresentação da orquestra municipal e os desfiles de Dia de São Nicolau, Presépio Vivo e Pelznickel.

“O desfile é um aquecimento para as festas e celebrações do Natal no estilo guabirubense. Temos eventos que agradam todos os públicos e idades. O desfile é um ponto alto da nossa programação. Além disso, temos também a abertura da casa do Pelznickel. Temos um Natal único no Brasil”, finaliza.

Antes de o evento começar, as autoridades discursaram, por volta das 19h15. Depois, o pelotão da Fundação Cultural de Guabiruba foi responsável por abrir o desfile na rua Brusque. O trajeto foi no sentido colégio João Boos à prefeitura.

