TriVale Cap: morador de Brusque ganha R$ 100 mil no sorteio deste domingo

Otacílio da Rocha Tavares, morador do bairro Souza Cruz, em Brusque, ganhou R$ 100 mil no sorteio da TriVale Cap deste domingo, 1º. Ele dividiu o prêmio, que era de R$ 200 mil, com uma moradora de Ilhota.

Os outros três prêmios principais, todos de R$ 10 mil, foram para moradores de Canelinha, Balneário Camboriú e Gaspar.

Nos 30 Giros da Sorte, com prêmio de R$ 1 mil, cinco moradores de Brusque foram sorteados:

Luciane Verediana, bairro São Pedro

Teresinha Pires de Moraes, bairro Nova Brasília

Valdir Bette, bairro Limeira Baixa

Josefa Janieide Sá dos Santos, bairro Ponta Russa

Ademir Baringer, bairro Cerâmica Reis

