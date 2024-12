Trabalhador morre enquanto fazia manutenção elétrica em Joinville

Um trabalhador morreu enquanto realizava um serviço de manutenção na rede de distribuição de energia na manhã deste domingo, 1º, em Joinville.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Joinville, a ocorrência foi registrada por volta das 10h45, como uma queda de altura de mais de três metros, na rua Dona Francisca, 7650, no bairro Distrito Industrial, em frente à empresa Uniplast.

A Celesc informou, em nota à imprensa, que as causas do acidente estão sendo investigadas pela empresa terceirizada responsável e pelas equipes técnicas da Celesc. A identidade da vítima não foi informada.

Veja a nota na íntegra:

“A Celesc lamenta profundamente informar o falecimento de um eletricista, funcionário de uma empresa terceirizada, ocorrido na manhã deste domingo, em Joinville, durante a execução de um serviço de manutenção na rede de distribuição de energia.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela empresa terceirizada responsável e pelas equipes técnicas da Celesc.

A companhia reforça seu compromisso com a segurança e segue acompanhando de perto as apurações. Neste momento, manifestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e colegas do profissional.”

