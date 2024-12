Na segunda-feira, 2, foi descerrada uma placa comemorativa aos 90 anos da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), na sede da entidade. O ato foi prestigiado pelos diretores e colaboradores, e contou com uma bênção do padre Silvano João da Costa, que integra a diretoria da associação. O presidente Marlon Sassi e o diretor executivo da entidade, Cândido Godoy, descerraram a placa.

“Vivemos um momento de comemoração dos 90 anos da Associação Empresarial. Buscamos conhecer ainda mais toda a caminhada da nossa entidade e como demonstramos nas nossas comemorações, muitas ações em prol da comunidade foram realizadas com o apoio da entidade. Por isso, nada mais brilhante do que homenagear todos os diretores, presidentes e colaboradores que fizeram parte da história da ACIBr com essa placa e incentivar que cada vez mais empresas se juntem a nós para escrever essa história”, destaca Marlon.