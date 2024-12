CDL inicia a campanha “Compre em Botuverá”; saiba quais os prêmios

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, em parceria com o Núcleo de Botuverá da entidade, iniciou na quarta-feira, 4, a promoção “Compre em Botuverá”. Semelhante a “Comprar Aqui dá Sorte”, a cada R$ 50 em compras nas lojas credenciadas do comércio de Botuverá, os clientes têm direito a um cupom para concorrer aos prêmios.

Ao todo, quatro estabelecimentos comerciais participam da promoção botuveraense: Mercado Lageado, Loja Evs Pedrini, Auto Posto Botuverá e Paloschi Mat. Móveis.

A promoção

Os clientes concorrem a um vale-compras no valor de R$ 1 mil, dois vale-compras no valor de R$ 500 e mais cinco vale-compras no valor de R$ 250,00. O sorteio dos prêmios será no dia 21 de dezembro, às 12h, na Praça Central da cidade.

A promoção “Compre em Botuverá” é uma realização da CDL Brusque e do Núcleo de Botuverá da entidade, com apoio da Sicoob.

Valorização do comércio local

Participando desde a primeira edição da promoção, o proprietário da loja Evs Pedrini, Vinicius Pedrini Colombi, comenta que a ação de Natal vem se tornando uma tradição na cidade e os clientes já esperam pelo seu início.

“Sempre que há a oportunidade de participar da promoção nós participamos, pois acreditamos que ela valoriza o comércio da nossa cidade. Os clientes sempre perguntam se temos cupons aqui na loja. Então é um fator a mais que ajuda a alavancar as vendas de fim de ano”, pontuou.

Ele ainda conta que a loja já teve clientes premiados em edições anteriores e que a expectativa para este ano é a melhor possível. “Percebemos que a cada edição a campanha vem se aperfeiçoando, ganhando mais força e se consolidando. Aqui na nossa loja tivemos mais de um cliente premiado, esperamos que neste ano sejam sorteados novamente”, completou.

Assim como ele, Daniel Dognini Martins, coordenador do Núcleo, que tem o objetivo de buscar melhorias para o comércio e na defesa das bandeiras do município, e proprietário do Mercado Lageado, compartilha da mesma opinião. Segundo ele, a população aprova a promoção exclusiva para o município.

“Os clientes, antes mesmo de anunciarmos a campanha, já perguntam se o estabelecimento vai participar e se já tem cupons disponíveis. Já virou um hábito na cidade, assim que chega novembro as pessoas já esperam pelo lançamento da promoção. Além disso, é notório o reflexo positivo da campanha nas vendas no período de realização”, pontuou.

Ele finaliza compartilhando as boas expectativas para a edição deste ano do “Compre em Botuverá”. “Nossa meta é que a campanha se iguale, ou até mesmo ultrapasse a última edição. Ano passado tivemos a presença da população no sorteio. E este ano esperamos que se repita, estamos preparando um evento bem especial para o dia 21 de dezembro”, completa.

