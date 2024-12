Coligação de Nene Colombi aciona TSE para impedir diplomação de Victor Wietcowsky

A coligação Botuverá no Rumo Certo, do candidato a prefeito de Botuverá José Luiz Colombi (MDB), pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender a diplomação do prefeito eleito Victor Wietcowsky (PP), que está marcada para o dia 11 de dezembro.

O pedido é endereçado ao ministro Floriano de Azevedo Marques, o mesmo que indeferiu o registro de candidatura de Victor, em decisão proferida semanas atrás.

A coligação alega que, até o momento, o juiz da Zona Eleitoral não foi cientificado pelo TSE da decisão que indeferiu o registro de candidatura dos eleitos. A justificativa do ministro é de que a candidatura foi registrada fora do prazo e não pode ser validada.

“Entendemos que neste momento os candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice de Botuverá não podem ser diplomados, justamente por estarem com seus registros de candidatura indeferidos por decisão que não guarda efeito suspensivo”, argumentou o advogado André Luiz Bernardi, na petição.

Ele solicita que o ministro expeça um ofício ao juiz da 5ª Zona Eleitoral de Santa Brusque para que dê ciência do teor da decisão que indeferiu o registro de candidatura, e determine a suspensão do ato de diplomação. O pedido ainda aguarda julgamento.

