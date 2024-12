Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (02 a 03/12)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Ignez Reichert 97

30/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Aymoré. Sepultada no Cemitério do Aymore. Viúva, deixa 12 filhos, netos, bisnetos e tataranetos,

Fernanda Stasiak Dill, 46

03/12: faleceu hj na Azambuja. Residia no bairro São Pedro, em Guabiruba. Sepultamento acontece às 17h no Cemitério São Pedro. Casada, deixa dois filhos, demais amigos e familiares enlutados.

Adelia dos Santos, 80

02/12: faleceu no Hospital Dom Joaquim. Residia no bairro Guarani. Sepultada no Cemitério Guarani. Viúva, deixa dois filhos, dois netos, um bisneto, demais amigos e familiares enlutados.

