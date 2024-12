Grave acidente entre carros é registrado na rodovia Ivo Silveira

Um grave acidente entre dois carros foi registrado na tarde desta terça-feira, 3, na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar. O fato ocorreu por volta das 14h, no bairro Bateias.

De acordo com informações preliminares do gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram presas às ferragens, em estado grave. Uma das vítimas estaria desacordada. Até o momento não foi possível confirmar o quadro de saúde das vítimas, assim como informações sobre a dinâmica do acidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o acidente envolveu uma Fiorino. Não foi possível confirmar o modelo do segundo carro envolvido.

Para a ocorrência também foram acionadas equipes do Samu e do Arcanjo.

Matéria em atualização

