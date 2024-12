Diplomação e posse de prefeitos eleitos em Brusque, Guabiruba e Botuverá têm datas definidas

Os prefeitos eleitos nas eleições municipais de 2024 em Brusque, Guabiruba e Botuverá já têm datas e locais definidos para as cerimônias de diplomação e posse. Esses eventos marcam o encerramento do processo eleitoral e o início oficial dos novos mandatos.

A diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos será realizada em duas datas diferentes.

Em Botuverá e Guabiruba, a cerimônia acontece no dia 11 de dezembro, às 14h, no Salão do Júri, em Brusque. Em Brusque, a diplomação está marcada para o dia 12 de dezembro, também às 14h, na Câmara Municipal de Brusque.

A posse dos novos gestores será realizada no dia 1º de janeiro de 2025, em eventos organizados pelas respectivas prefeituras e câmaras municipais. Detalhes sobre os horários e locais ainda serão divulgados pelas administrações municipais.

Botuverá

Embora Victor José Wietcowsky (PP) e Kaioran Paloschi Paulini (PP), eleitos prefeito e vice-prefeito de Botuverá nas eleições municipais de 2024, tenham tido suas candidaturas indeferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ambos devem ser diplomados, uma vez que a decisão ainda não transitou em julgado. “A decisão muda salvo seja comunicado o Juiz do contrário”, informou o TSE.

Entenda o caso clicando aqui.

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: