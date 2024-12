Brusque recebe selo de erradicação da HIV transmitida de mãe para filho

Na última sexta-feira, 29, Brusque foi premiada pelo Ministério da Saúde com dois selos de reconhecimento: o selo de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e o selo de prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical da Hepatite B. A premiação aconteceu em Brasília.

O selo de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV indica que o município atingiu critérios rigorosos para prevenir a transmissão do vírus de mães para filhos durante a gestação, parto ou amamentação. A conquista é fruto das políticas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento integral às gestantes e seus bebês, além de campanhas educativas voltadas à conscientização da população.

Já o selo de Prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical da Hepatite B vem de acordo com as estratégias implementadas que reduzem a transmissão da doença, como vacinação, acompanhamento pré-natal de qualidade e medidas preventivas durante o parto.

A coordenadora do Comitê de Transmissão Vertical do Município, Gisele Pruner Koguchi, explica que a conquista dos selos passa pela Secretaria de Saúde de Brusque, com uma equipe multisetorial. “Nós contamos com um comitê que discute todas as discussões verticais. É um grupo com muitos profissionais, de diversos setores do município. Cada caso a gente identifica, faz uma investigação e aponta onde houve erros e falhas para evitar futuros casos”.

Conforme a prefeitura, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, Brusque esteve entre os 60 que receberam os selos. A secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, ressaltou que o município foi um dos poucos a receber o selo e que o compromisso da pasta é o de oferecer saúde de qualidade para a população. “Especialmente para mães e crianças”.

Para receber o selo, Brusque teve que passar por um processo que foi desde levantamentos de dados, até a visita presencial do Ministério de Saúde nos serviços de saúde, que ocorreu em junho deste ano. “É bem gratificante e desafiador, pois queremos manter esses selos e melhorar aqueles que já temos para que não tenhamos mais casos de transmissão vertical”, finalizou Thayse.

