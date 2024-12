VÍDEO – Câmera flagra momento que homem é empurrado da passarela, em Brusque; autor do crime é preso

Um homem foi empurrado da passarela próxima ao terminal urbano, no Centro II, em Brusque, neste domingo, 1º. O autor do crime foi preso preventivamente nesta segunda-feira, 2, pela Polícia Civil, que trata o caso como tentativa de homicídio. A vítima sofreu traumatismo craniano e está internada.

Imagem de câmera de segurança que flagrou o momento do crime mostra que o autor se aproxima de bicicleta em uma das extremidades da passarela. A vítima está sentada no guarda-corpo. O autor atinge o homem que estava no chão e ele cai de cima da passarela. A Polícia Civil divulgou a imagem.

A vítima foi atendida pelas equipes de socorro. Ao tomar conhecimento do caso, a polícia iniciou as investigações e pediu a prisão do autor do crime. A Vara Criminal da Comarca de Brusque deferiu o pedido. O homem foi localizado e preso perto do Centro Pop. Ele está detido no Presídio Regional de Brusque.

Assista ao vídeo

