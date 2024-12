GALERIA – mais de 250 estudantes de Brusque cantam músicas natalinas na Cantata de Natal; veja como foi

Mais de 250 estudantes do Ensino Fundamental I, do Colégio São Luiz, cantaram músicas natalinas na igreja Matriz São Luís Gonzaga, na noite da última quinta-feira, 28. Os clássicos de natal emocionaram o público formado por pais, familiares e comunidade que lotaram o local.

Segundo o diretor do colégio, padre Silvano João da Costa, a Cantata de Natal é o momento de proclamar o nascimento de Jesus.

“Além disso, é expressar que existe um Deus que nos ama, e que quando existe amor não há esquecimento. Então no São Luiz, como colégio cristão católico, queremos que este evento seja, a cada ano, um instrumento para lembrar a todos que temos um Deus que caminha conosco. Sabemos que a vida não é fácil, temos muitas tribulações e incertezas que nos fazem desacreditar de nós mesmo, mas celebrar o Natal é devolver a esperança. Por isso, ouvir as crianças, na pureza de seus corações, cantando que Deus vem ao nosso encontro é emocionante”, comentou o diretor do colégio, padre Silvano João da Costa.

O padre também aproveitou para agradecer a todos que contribuíram para a realização e o sucesso da edição. “Nossa gratidão às famílias, aos alunos que se dedicaram nos ensaios, aos professores que prepararam todo o repertório com muito carinho e tornaram a Cantata um sinal da presença de Deus através da voz das crianças”.

Parceria entre colégio e paróquia

Tradicionalmente a Cantata de Natal é realizada nas escadarias da Matriz São Luís Gonzaga mas, devido a previsão de chuva, essa edição aconteceu no interior da igreja.

“Consultamos todos os aplicativos referentes ao tempo, a previsão era de chuva e trouxemos o evento para dentro da Matriz para termos a certeza de sua realização. Mas aqui é um templo santo e, com certeza, abrilhantou ainda mais nossa Cantata”, pontuou padre Silvano.

Ele ainda expressa a gratidão do colégio à paróquia e ao pároco, padre Diomar Romaniv, por toda a parceria com a instituição.

“Agradeço ao padre Diomar por sempre estar junto ao São Luiz unindo forças. E hoje a Cantata ser realizada dentro da igreja é fruto de sua disponibilidade para conosco. Também desejo que ele possa continuar seu trabalho, unindo cada vez mais pessoas, assim como fez aqui”, afirmou.

O pároco, padre Diomar Romaniv, comenta que a Cantata convida a todos a entrar no espírito de Natal, aguardando a vinda do menino Jesus. “

A celebração do Advento, que vamos iniciar no próximo domingo, é o tempo de espera para celebrar o santo Natal e nos convida a entrar espiritualmente neste clima. Então, além de toda a ambientação com o presépio, as árvores natalinas e coroa do advento, as canções de Natal são um marco desse tempo. E a Cantata de Natal sempre abre, aqui na paróquia junto com o Colégio São Luiz, esse período de preparação para o nascimento de Jesus”, falou.

Cantando o nascimento de Jesus

A coordenadora do Ensino Fundamental I, Katia Fantini Coelho, lembra a importância de vivenciar o verdadeiro espírito natalino em família, e que a Cantata celebra vários valores que o colégio preza.

“Hoje é o início de toda a preparação para o Natal. Nós, como colégio cristão católico, desejamos trabalhar o espírito natalino, trazendo as famílias para vivenciarem esse momento juntas. Valorizar esse encontro de união, fraternidade e lembrar que o personagem central dessa data é o menino Jesus, que nasceu para nos recordar que Deus nos ama e nunca irá nos abandonar”, ressaltou.

Ensaiando com as crianças desde julho, a professora de Música, Jenifer Pretti Jorge, explica que nesse ano não houve um tema específico, sendo que a Cantata planejou contar o nascimento de Jesus.

“Os professores de Música, juntamente com as professoras regentes e do programa Bilíngue, escolheram canções que anunciassem o nascimento do menino Jesus, com letras que falassem a verdadeira história e sentido do Natal. Todas as músicas que apresentamos esse ano são clássicas”, afirmou.

Ela ainda conta que a apresentação é fruto de um trabalho conjunto e dedicação dos profissionais e das crianças. “Nós, professores de Música, realizamos toda a parte dos arranjos e melodias, as regentes auxiliam no ensaio das músicas, e temos a participação das teachers do Bilíngue, pois apresentamos duas canções em inglês”, pontuou Jenifer.

Por fim, ela descreve o sentimento em assistir os alunos se apresentando. “O mais gostoso e recompensador é ver as crianças cantando com emoção e com o coração, contando a história do nascimento do menino Jesus, que é o centro do nosso colégio e das virtudes que prezamos e trabalhamos com eles”, finalizou.

Veja as fotos

