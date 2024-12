A primeira semana de dezembro inicia sob a promessa da manutenção do calor para Brusque nesta segunda-feira, 2.

Contudo, as projeções mais recentes, emitidas pelos profissionais em meteorologia, sinalizam mudanças no padrão térmico com a chegada de uma frente fria.

De acordo com as expectativas, uma queda nas temperaturas é esperada, remetendo a uma condição térmica mais amena à vista.

Para esclarecer o tema sintetizado acima, nossa coluna foi em busca de um respaldo técnico junto ao meteorologista Piter Scheuer.

Confira a íntegra da nota emitida pelo especialista, logo após a foto.

Calor na segunda-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim, entusiastas do calor, ainda poderão aproveitar temperaturas elevadas nesta segunda-feira.

Segundo as últimas projeções, o dia deve então registrar temperaturas acima dos 30°C, soba a presença do sol intercalado por variação de nuvens.

No entanto, uma frente fria promete alterar esse cenário no decorrer do período, quando as nuvens devem se intensificar, trazendo o aumento de nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e eventuais trovoadas.

Esse sistema também deve provocar uma redução no índice de abafamento, que será notada principalmente à noite, influenciando a sequência da primeira semana de dezembro, tema que abordaremos a seguir.

Calor diminui

Avançando para a previsão dos próximos dias, espera-se que, entre terça e quarta-feira, Brusque e a região experimentem temperaturas mais amenas.

As máximas diurnas não devem ultrapassar a marca de 25°C. As madrugadas também devem ser mais frescas, com mínimas abaixo de 17 a 18°C.

Retorno do calor

Avançando nas análises meteorológicas, observa-se que a trégua no calor mais intenso deve permanecer em Brusque e região até quinta-feira.

No entanto, na sexta-feira, as temperaturas têm previsão de voltar a ultrapassar os 30°C, antecipando a chegada de uma nova frente fria no próximo fim de semana.

Importante destacar que essas projeções ainda dependem de um acompanhamento mais detalhado, já que se tratam de dados preliminares.

Até lá, o período entre segunda e quinta-feira deve alternar momentos de sol com chuvas esparsas.

Monitoramento

Ressaltamos, pois, que as previsões meteorológicas estão sempre sujeitas a alterações à medida que novas informações sejam incorporadas.

Continuaremos monitorando e trazendo as atualizações necessárias.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh traz até você mais uma pauta relevante, contando com o apoio dos parceiros comerciais que acreditam neste trabalho.

Confira os banners abaixo, conheça cada um deles e clique para então descobrir os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Arte e fé: brusquense então confecciona rosários feitos com pétalas de rosas

2. Família Loos une gerações em encontro então marcado por emoção e celebração

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, então realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para concluir a pauta, não deixe de conferir as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela a essência de como a manhã desta segunda-feira começou em cada um dos locais mencionados nas legendas.

Aproveite essas imagens inspiradoras e mergulhe na beleza que elas capturam.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK