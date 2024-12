Mais de 500 ruas de Brusque registraram rompimentos de tubulações em 2024

A Prefeitura de Brusque divulgou balanço informando que, somente em 2024, 512 ruas foram atendidas devido a rompimentos de tubulações. Para os consertos foram utilizados mais de 2,5 mil tubos de diferentes diâmetros, além de 7 mil tijolos e 100 sacos de cimento.

De acordo com o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, o sistema de drenagem existente já não é capaz de lidar com o volume de água gerado pelas chuvas intensas atuais. “Tubulações antigas, que foram eficientes em seu tempo, precisam ser substituídas por sistemas mais robustos”, explica.

Atualmente, uma equipe composta por 15 colaboradores realiza a limpeza de aproximadamente 120 bocas de lobo por dia.

Além da limpeza, o trabalho inclui a substituição de tampas e grelhas danificadas e a realização de consertos nas caixas coletoras, garantindo a funcionalidade do sistema de drenagem. Essas intervenções já foram realizadas em mais de 250 ruas, com a utilização de cerca de 6 mil tijolos e 400 sacos de cimento.

Dentre as ações tomadas pela prefeitura para tentar mitigar esses impactos, estão a construção da terceira pista da Beira Rio que liga a Ponte Nova, no Centro II, onde foram realizadas a instalação de novas tubulações e a construção de 30 bocas de lobo, a implantação de novas tubulações, a confecção de oito bocas de lobo e a reforma das estruturas existentes na rua José Dubiela, no bairro Thomas Coelho e a implantação de novas tubulações na rua Augusto Bento de Mello, no Águas Claras. Além disso, está em andamento a instalação de uma nova tubulação e a construção de 48 bocas de lobo na rua Tereza Peters Schwamberger, no bairro Dom Joaquim.

Além disso, estão sendo realizados os trabalhos de limpeza e desassoreamento de valas em diversos bairros da cidade. Até o momento, mais de 9 mil metros de valas já foram limpos, beneficiando 35 ruas localizadas em bairros como Águas Claras, Dom Joaquim, Santa Luzia, Cedro Alto, entre outros. A iniciativa tem como principal finalidade aumentar a vazão de água nas redes de drenagem.

