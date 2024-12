Saiba quando será a abertura da Pelznickelplatz, em Guabiruba, para o Natal 2024

A Sociedade do Pelznickel, de Guabiruba, anunciou a programação para o Natal 2024 e marcou para sexta-feira, 6, a abertura da Pelznickelplatz.

Também na sexta-feira, 6, às 19h, os Pelznickels percorrem os bairros da cidade com o Desfile de São Nicolau.

Na mesma noite inicia a Pelznickelplatz, que recebe o público nos dias 6 e 7 de dezembro, das 19h às 23h, e no domingo, dia 8, das 17h às 21h.

No segundo fim de semana a Pelznickelplatz abre nos dias 13 e 14, das 19h às 23h, e no dia 15, das 17h às 21h. O evento é realizado na Rua Nicolau Schaefer, 647, bairro Imigrantes. “Estamos preparando todos os detalhes para encantar – e assustar – moradores e turistas”, destaca o presidente Vandrigo Kohler.

Os membros da Sociedade também marcarão presença no tradicional Desfile do Presépio Vivo, que será realizado no dia 23, a partir das 20h. A programação encerra na véspera de Natal, dia 24, a partir das 14h, com o desfile pelos bairros Imigrantes e São Pedro.

Anualmente, a Pelznickelplatz reúne milhares de pessoas nos dois finais de semana de programação, entre moradores de Guabiruba e turistas vindos de todo o estado para conhecer a tradição. “No ano passado, mais de 13 mil visitantes prestigiaram a tradição natalina do Papai Noel do Mato na temporada durante a Pelznickelplatz. Nossa expectativa para este ano é de receber um público ainda maior”, garante Vandrigo.

“Os nossos eventos são feitos para as famílias. Todas estão convidadas para participar da programação que vem sendo preparada com atenção para cada detalhe. Esperamos todos de braços abertos em Guabiruba, onde temos o Natal mais tradicional do Brasil”, completa ele.

Novidades e chope próprio

Os preparativos para deixar prontos todos os espaços da Pelznickelplatz, da tenda cultural e praça de alimentação estão a todo vapor, para que tudo esteja perfeito para receber o público. Uma novidade deste ano, será o uso da tecnologia ao longo de toda a visita.

“Vamos disponibilizar QR Codes em alguns pontos ao longo do trajeto, para que os visitantes possam ter mais informações sobre a tradição, por meio do WhatsApp”, conta o vice-presidente da Sociedade do Pelznickel, Jocimar Fischer.

Outra novidade deste ano é o Chope do Pelznickel – o chope oficial da tradição. “Além de termos o chope oficial na Pelznickelplatz, os moradores de Brusque e região poderão contar com a nossa receita em seus eventos, com a comodidade da entrega, instalação e retirada da chopeira. É uma grande novidade e um pedido do público que conseguimos viabilizar em parceria com a Zehn Bier”, revela.

Confira a programação cultural da Pelznickelplatz

Ingresso: R$ 10

Crianças até 12 anos não pagam

Sexta-feira, 6 de dezembro

19h abertura

19h Grupo Musicoterapia Gute Freunde

20h Banda Eutunico

22h15 Grupo Terno de Reis Camelos de Belém

23h Encerramento

Sábado, 7 de dezembro

19h abertura

19h Coral Canto Alemão

20h Kit Lang

22h15 Grupo Terno de Reis Camelos de Belém

23h Encerramento

Domingo, 8 de dezembro

17h Abertura

18h Fabio Baron

20h15 Grupo Terno de Reis Camelos de Belém

21h Encerramento

Sexta-feira, 13 de dezembro

19h abertura

19h Grupo Musicoterapia Gute Freunde

20h Silvano Baron

22h15 Grupo Terno de Reis Camelos de Belém

23h Encerramento

Sábado, 14 de dezembro

19h abertura

19h Dupla Fran e Davi

22h15 Grupo Terno de Reis Camelos de Belém

23h Encerramento

Domingo, 15 de dezembro

17h Orquestra

18h30 Alex

20h15 Grupo Terno de Reis Camelos de Belém

21h Encerramento

Leia também:

1. Tudo que você precisa saber sobre incêndio na Pittol em Brusque

2. TriVale Cap: morador de Brusque ganha R$ 100 mil no sorteio deste domingo

3. Clube de Astronomia de Brusque segue na busca por espaço para reativar observatório

4. Confira as adequações feitas no Campeonato Catarinense de futebol

5. Primeira edição da Corrida do Pelznickel combina atividade física e cultura em Guabiruba

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: