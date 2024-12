Clube de Astronomia de Brusque segue na busca por espaço para reativar observatório

O Clube de Astronomia de Brusque, referência na região para os apaixonados pela ciência, está em busca de um novo espaço para a construção de um observatório. A procura teve início após a demolição da estrutura do antigo Observatório, ocorrida em julho deste ano, deixando de pé apenas a cúpula do edifício.

Segundo o presidente da instituição, o astrônomo Silvino de Souza, a perda da estrutura, o clube agora concentra esforços na busca por um local adequado para montar não apenas um novo observatório, mas também um centro de astronomia e ciências naturais.

“Estamos em busca de um espaço que seja amplo, elevado e de fácil acesso, mas, até agora, não encontramos opções viáveis. Nosso objetivo é transformar o novo local em uma importante atração turística, consolidando-o como uma referência no turismo educacional”, explica Silvino.

A ausência do observatório impactou diretamente as atividades do clube, que promovia observações astronômicas, eventos educativos e encontros para entusiastas da ciência. O espaço era utilizado tanto por membros da comunidade quanto por estudantes interessados em aprender mais sobre o universo.

Desafios e perspectivas

Embora o clube continue ativo, realizando eventos pontuais e encontros, a ausência de um observatório limita o alcance das ações educativas.

“Nosso objetivo é oferecer novamente um espaço onde a população possa aprender e se encantar com a astronomia”, ressalta o presidente.

Questionado, Silvino explica que o Clube também busca apoio da comunidade e de possíveis parceiros, sejam públicos ou privados, para viabilizar o projeto.

“A astronomia desempenha um papel fundamental na educação e na formação científica. Disponibilizar um espaço adequado não é apenas um benefício para os apaixonados pela ciência, mas também para toda a comunidade. Além da nossa equipe, composta por 60 pessoas, centenas de entusiastas aguardam por um desfecho positivo”, ressalta Silvino.

Para aqueles interessados em apoiar ou participar do Clube de Astronomia de Brusque, mais informações podem ser obtidas através do Instagram da instituição (@clubedeastronomiadebrusque).

