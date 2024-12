Corrida noturna reúne mais de 1,1 mil atletas em Brusque

A Neon Music Night Run, uma corrida noturna que teve também espetáculo de luzes e música, reuniu 1,1 mil atletas de sete estados brasileiros e 27 municípios na noite de sábado, 30, em Brusque. Foram realizadas provas de 5 km e 8 km.

A largada foi no pátio do River Mall. O evento ainda teve música ao vivo, food trucks e um ambiente acolhedor que reuniu famílias, amigos e amantes do esporte.

Os trajetos, percorridos na avenida Luiz Henrique da Silveira (Beira Rio), desafiaram participantes de diferentes idades e níveis de experiência.

Camila Bacca Rosa, atleta de 30 anos de Balneário Camboriú, destacou o nível técnico e a organização da prova após conquistar o terceiro lugar geral feminino nos 5 km. “A subida na chegada foi difícil, mas o evento foi incrível, com um percurso seguro para correr à noite e uma energia contagiante”, afirmou.

Entre os veteranos, Tomas Zoltan Hegyi, maratonista de 64 anos de Foz do Iguaçu, celebrou o clima animado do evento. “Foi uma prova bem organizada, cheia de energia positiva. Eventos assim mostram que o esporte é uma celebração para todas as idades”, disse Tomas, que terminou em quarto lugar em sua categoria.

Já na prova de 8 km, Luciana Tarter, de 37 anos, comemorou o quarto lugar geral feminino. “Foi desafiador, mas dentro do propósito. A organização estava ótima e o percurso bem sinalizado”, destacou.

O evento ainda teve uma corrida kids. “A prova das crianças foi de arrepiar. Me emocionei muito em ver esses pequenos ansiosos por realizar seus sonhos. Foi uma noite muito bonita, uma prova diferente onde conseguiu juntar as famílias e amigos. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou o educador físico José Armando Vasquez Soto, o “Bay”. Sua equipe, o Grupo de Corrida do Bay, conquistou o segundo lugar entre as assessorias participantes.

Impacto social

Durante a entrega dos kits de corrida aos participantes, realizados durante o dia de sábado no River Mall, alimentos e brinquedos foram arrecadados e serão destinados a instituições beneficentes para compor cestas básicas e presentear crianças neste Natal.

“Graças à união dos atletas e ao apoio dos patrocinadores, faremos doações que tornarão o Natal mais feliz para muitas famílias”, ressaltou Dioney Galharte, diretor da DTO Sports. Ele também destacou o sucesso da estreia da prova Neon Nigth Music Run no município. “Recebemos um feedback extremamente positivo dos atletas e já estamos comprometidos em organizar uma edição ainda maior no ano que vem”, frisou.

Leia também:

1. Tudo que você precisa saber sobre incêndio na Pittol em Brusque

2. TriVale Cap: morador de Brusque ganha R$ 100 mil no sorteio deste domingo

3. Clube de Astronomia de Brusque segue na busca por espaço para reativar observatório

4. Confira as adequações feitas no Campeonato Catarinense de futebol

5. Primeira edição da Corrida do Pelznickel combina atividade física e cultura em Guabiruba

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: