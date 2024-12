Homem que foi encontrado morto no banheiro de casa em Blumenau é identificado

Foi identificado como Fabricio Moraes de Lima, de 44 anos, o homem que foi encontrado morto no banheiro de sua casa, em Blumenau, no sábado, 30.

A polícia foi acionada para ir até o local, na rua Erwin Jenichen no bairro Itoupava Central, por volta das 13h.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi aberto para investigar a morte. Ainda segundo a polícia, o corpo de Fabricio foi localizado com lesão no pé e o banheiro estava trancado por dentro.

O delegado Bruno Fernando informou que a Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação, diante do que foi coletado na cena do crime e da oitiva de testemunhas.

“A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo cadavérico, que irá determinar a causa da morte, de local de crime, para avançar com as investigações”, finaliza.

Informações sobre o velório da vítima não foram divulgadas.

Moradores relataram gritos de socorro

De acordo com a Polícia Militar, moradores relataram que ouviram gritos de socorro durante a madrugada do sábado. Naquele momento, ninguém foi verificar o que estava acontecendo.

No começo da tarde, sentindo a ausência de um morador, vizinhos foram até a casa checar e encontraram o homem caído no banheiro com o corpo ensanguentado.

