Carro capota após atingir barranco no Imigrantes, em Guabiruba

Um carro capotou após colidir com um barranco na manhã desta segunda-feira, 2, na rua Nicolau Schaefer, no Imigrantes, em Guabiruba.

O acidente aconteceu por volta de 8h55. A condutora do veículo, um Corsa, de 36 anos, foi encontrada pelos bombeiros ainda dentro do carro. Ela informou que usava cinto de segurança no momento da colisão.

A mulher foi retirada do carro pelos bombeiros e não apresentava lesões aparentes, mas foi conduzida para avaliação médica no Hospital Azambuja.

