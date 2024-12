Na madrugada desta segunda-feira, 2, a cidade de Jaguaruna, localizada no Litoral Sul de Santa Catarina, foi surpreendida por um fenômeno meteorológico raro e de grande impacto.

A maré alta, possivelmente caracterizada como um tsunami meteorológico, atingiu as áreas costeiras da cidade, causando danos expressivos e deixando moradores e autoridades em alerta.

Os balneários de Campo Bom, Arroio Corrente e Esplanada foram as áreas mais afetadas pela força das águas.

Danos provocados pelo fenômeno

De acordo com Maicon Laureano, coordenador da Defesa Civil de Jaguaruna, as equipes de monitoramento ainda estão avaliando a extensão dos danos provocados pelo fenômeno.

“O levantamento dos prejuízos segue em andamento. Embora os detalhes sobre a altura exata da onda ainda não estejam definidos, as primeiras estimativas indicam que o fenômeno pode ter se estendido entre 10 e 15 km”, conclui Laureano, destacando a complexidade do evento.

Causas do fenômeno

Para entender o impacto desse evento severo, o climatologista Márcio Sônego, da estação de Urussanga da Epagri/Ciram, apontou que a maré alta foi influenciada pela atual fase lunar.

Ele explica que, durante este período, a lua exerce uma força gravitacional mais intensa sobre os oceanos, o que provoca um aumento natural do nível do mar.

No entanto, esse efeito lunar, combinado com uma área de baixa pressão atmosférica, que então se formava sobre a região, intensificou ainda mais a elevação das águas, contribuindo para o acontecimento inesperado.

