Suspeito de matar a mãe e o padrasto, jovem é preso em Itajaí

A Polícia Civil prendeu um jovem de 24 anos, filho de Susimara Gonçalves de Souza, de 42 anos, suspeito de matar a mãe e o padrasto Pedro Ramiro de Souza, de 47 anos, em Itajaí. O crime aconteceu no dia 23 de novembro.

O crime ocorreu na casa das vítimas, no bairro Espinheiros, após voltarem de um jantar. O casal teria sido morto por meio de asfixia. Segundo informações da Polícia Civil, a motivação estaria atrelada ao interesse na herança, já que o suspeito iria se beneficiar do patrimônio do casal.

Ainda na tarde de domingo, foram cumpridos dois mandados de busca em endereços vinculados ao investigado. Foram apreendidos dois celulares, computadores e roupas.

As demais circunstâncias e a identificação de demais envolvidos serão melhor esclarecidas com a análise dos celulares apreendidos.

O jovem foi encaminhado ao presídio de Itajaí, onde permanecerá a disposição da justiça.

Relembre o caso

A polícia foi acionada pelo filho. Ele relatou ter encontrado a mãe e o padrasto mortos e amordaçados. As as vítimas eram sócios de uma empresa de decorações em Itajaí.

Ainda de acordo com informações da PM, era por volta de 16h quando o rapaz resolveu visitá-los, estranhando o sumiço de ambos e a ausência de contato ao longo do dia.

Susimara foi encontrada com um pedaço de pano na boca e marcas de estrangulamento no pescoço. Já Pedro Ramiro estava com as mãos amarradas, uma mordaça também de pano e um cinto enrolado na cabeça.

