Cooperativa alemã de energia renovável manifesta interesse de se instalar em Brusque

A comitiva oficial de Brusque na Alemanha esteve nesta sexta-feira, 29, no município de Graben-Neudorf e visitou uma cooperativa de energias renováveis, que trabalha com fontes eólicas e solares, entre outras. A cooperativa, inclusive, manifestou o interesse de se instalar em Brusque com o intuito de disseminar essa política de energia limpa e renovável.

“Isso traz uma redução de custo muito grande, seja para residências, indústrias, comércio, enfim, para todo mundo que puder investir e ter esse retorno a médio prazo”, afirmou o prefeito de Brusque, André Vechi.

Outras agendas

Durante a visita à cidade, os integrantes da comitiva também conheceram o trabalho feito na cidade relativo ao processo imigratório. A cidade recebeu alto número de refugiados recentemente. Foram discutidas questões como habitação e geração de emprego.

A comitiva brusquense também conheceu a Klima Arena, uma grande estrutura financiada por um banco local, e visitou ainda um parque sensorial.

