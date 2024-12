Brusque estreia no Catarinense em clássico fora de casa; confira tabela

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) anunciou a tabela de jogos do Campeonato Catarinense 2025, e o Brusque terá pela frente na estreia logo um clássico da região diante do Marcílio Dias, em Itajaí.

A primeira rodada acontece nos dias 15 e 16 de janeiro. As datas e horários ainda não foram definidas.

O primeiro jogo do Brusque como mandante acontece no fim de semana do dia 18 diante do Avaí, no estádio Augusto Bauer.

A primeira fase do Catarinense 2025 será disputada entre 12 times em turno único. Os oito melhores se classificam ao mata-mata. As fases de quartas de final e semifinais serão disputadas em jogo único. A final é em partidas de ida e volta, nos dias 15 e 22 de março.

Tabela do Brusque no Catarinense

1ª rodada: Marcílio Dias (fora) – 15 ou 16/1

2ª rodada: Avaí (em casa) – 18 ou 19/1

3ª rodada: Chapecoense (em casa) – 22 ou 23/1

4ª rodada: Joinville (fora) – 25 ou 26/1

5ª rodada: Caravaggio (em casa) – 29 e 30/1

6ª rodada: Barra (em casa) – 1º ou 2/2

7ª rodada: Figueirense (fora) – 5 ou 6/2

8ª rodada: Criciúma (em casa) – 8 ou 9/2

9ª rodada: Santa Catarina (fora) – 12 ou 13/2

10ª rodada: Concórdia (fora) – 15 ou 16/2

11ª rodada: Hercílio Luz (em casa) – 22 ou 23/2

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: