Embrast é eleita melhor fornecedora de SC pela oitava vez no Prêmio Acats 2024

A Embrast foi uma das empresas premiadas na edição 2024 do Prêmio Acats Fornecedores, realizada na Arena Opus, em São José, na Grande Florianópolis, nesta quarta-feira, 27.

A empresa, criada em Brusque e localizada às margens da rodovia Antônio Heil, em Itajaí, conquistou prêmios em duas categorias: bazar e suprimentos. Este é o oitavo reconhecimento da Embrast pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats), com prêmios também nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023.

A Embrast também se destacou com sua marca própria, a Bompack. Segundo dados da Scanntech, a marca figura entre as cinco marcas mais populares nos corredores do varejo e lidera as vendas na região Sul do Brasil.

“Esse prêmio reflete um trabalho consistente em várias frentes. Temos uma logística eficiente, que entrega com agilidade, aliada a produtos de excelente qualidade. Além disso, investimos fortemente no relacionamento com nossos clientes, desde o atendimento inicial até o pós-venda, garantindo que cada etapa seja bem cuidada. Conquistar o oitavo prêmio consecutivo mostra que estamos no caminho certo e que os clientes reconhecem e valorizam nosso trabalho”, afirma o presidente da Embrast, Denisio do Nascimento.

O evento, que reuniu mais de 800 convidados, incluiu homenagens a fornecedores que se destacaram em suas respectivas categorias, conforme votação dos supermercadistas associados. Entre os premiados, estiveram empresas como Nestlé, BRF e Coca-Cola Femsa.

A cerimônia, que teve a presença de autoridades estaduais e empresários do setor, contou ainda com jantar de confraternização e show da banda Nenhum de Nós.