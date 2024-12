Última missa jovem de 2024 em Brusque será na Arena Multiuso

A Paróquia São Luís Gonzaga, através do Setor Juventude, promove nesta sexta-feira, 6, a última edição da missa com os jovens de 2024. Como forma de encerrar o ano de maneira especial, a celebração será na Arena Multiuso, a partir das 22h, com a oração do terço, seguido da santa missa, às 22h30.

“Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês os arredores da igreja matriz são tomados por um número significativo de jovens que se encontram e fazem fila para participarem de um grande evento. Muitos perguntam: é uma festa? E se surpreendem quando descobrem que é uma missa. Sim, estes jovens se reúnem em uma noite de sexta-feira, permanecendo até a madrugada em uma igreja para rezar e viverem sua fé”, conta o vigário da Paróquia São Luís Gonzaga e orientador do Setor Juventude, padre Rodrigo Tascheck.

A missa com os jovens em Brusque já existe há 11 anos, desde a Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Brasil, com a presença do Papa Francisco. Mas foi em 2023 que ela tomou uma proporção significativa, tendo participantes de diferentes cidades de Santa Catarina e Paraná. “Naquele contexto os jovens foram convidados a fazer uma restauração da sua própria casa interior e em cada missa era ‘reformado’ um cômodo da casa, refletindo e rezando por diversas realidades da vida dos jovens”, lembra o vigário.

Trilha do Coração de Jesus

Padre Rodrigo explica que o projeto do Setor Juventude para 2024 foi percorrer a grande “Trilha do Coração de Jesus”, segundo o carisma Dehoniano “Amar e reparar”. Em cada mês, os jovens são convidados a subir um monte bíblico e refletir sobre a mensagem que a passagem traz.

“Os jovens que estão trilhando essa jornada até o céu são convidados a viverem três grandes momentos nessa missa: encontro, sustento e descanso. O encontro com os amigos da caminhada, com Nossa Senhora pela recitação do terço antes da missa e com o Coração de Jesus na Eucaristia. O sustento através da palavra de Deus e da pregação voltada para a juventude e a comunhão. E o descanso na adoração ao Santíssimo Sacramento que passa no meio dos jovens e entra em uma tenda onde toda a Igreja faz um grande silêncio na presença do Senhor. Sim, mais de 2 mil jovens na madrugada adorando o Senhor no Silêncio”, ressaltou.

Ele completa que, durante a trilha, a juventude conta com a intercessão de padroeiros, que percorreram este caminho e chegaram até o céu, que é o ponto de chegada almejado por todos. São eles: São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, São João Paulo II, papa da Juventude e o beato Carlo Acutis, o anjo da juventude.

“Em maio, pela ocasião de nascimento do beato Carlo Acutis, realizamos a missa na Arena Multiuso, com mais de 4,5 mil pessoas lotando o espaço. Um dos maiores sonhos de Carlo era ver uma igreja repleta de jovens louvando e bendizendo a Deus, como ele via nos estádios de futebol. E esse sonho, graças a Deus e a fidelidade dos jovens, conseguimos torná-lo realidade”, pontuou o vigário.

Igreja jovem

A participação dos jovens na Igreja não se limita só a esta missa, muitos estão inseridos e envolvidos com diversas pastorais e movimentos, se fazendo presentes e engajados em suas paróquias e comunidades. Muitos testemunhos são de jovens que antes estavam afastados, em outros caminhos e que retornaram à igreja participando das celebrações.

“Muitos convidam seus amigos que estão afastados e até mesmo que professam outra fé a viver esta experiência. Há relatos de jovens que estão evangelizando e trazendo seus pais para a Igreja”, compartilhou padre Rodrigo.

Padre Rodrigo ainda fala da vontade da juventude de buscar a verdade e de vivenciar a fé nos dias de hoje.

“Tudo isso comprova que o jovem não está perdido, mas está em busca da verdade. Há uma geração sedenta de Deus que abraça a fé com garra e coragem. Jovens que são capazes de mostrar que eles podem fazer muito mais do que só puxar bancos nas festas de igreja. A juventude consciente de sua fé está testemunhando para o mundo que não são somente o futuro da Igreja, mas já são o presente”, finalizou.

