Parque Zoobotânico, em Brusque, realizará atividade especial de Natal com visita do Papai Noel

Neste sábado, 7, a partir das 13h30, o Parque Zoobotânico abrirá para uma programação especial de Natal, com a presença do Papai Noel e pintura de bolinhas para decorar a árvore do parque.

Os visitantes poderão conhecer o novo integrante do zoológico: o gato-mourisco, um felino de hábitos diurnos que chegou a Brusque na última quinta-feira. A diretora, Priscila Dauer, destaca que, na próxima segunda-feira, 9, o parque receberá um animal surpresa.

Horário de funcionamento e valores

O parque está localizado na Praça da Bandeira, no centro, ao lado da Prefeitura, e funciona das 8h às 17h30, de terça a domingo. A entrada custa R$ 5 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos, e R$ 10 para adultos. Crianças de até cinco anos, guias turísticos com grupos de mais de 10 pessoas e motoristas de excursão têm entrada gratuita.

