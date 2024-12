Rua no Dom Joaquim receberá recapeamento e deve reforçar infraestrutura no bairro, em Brusque

Teve início nesta quarta-feira, 4, o recapeamento da rua Ludovico Merico, no bairro Dom Joaquim. A obra, que contempla aproximadamente mil metros de extensão, abrange o trecho desde a rótula da Paróquia Santa Catarina até aproximadamente a Travessa Dom Joaquim.

Conforme o Executivo, a intervenção se tornou necessária devido ao grande desgaste do asfalto, intensificado pelo trânsito pesado e pela passagem frequente de veículos com cargas elevadas.

“A rua Ludovico Merico apresentou um pavimento bastante comprometido, tanto pelo envelhecimento do asfalto, quanto pelo tráfego intenso. Esta obra é fundamental para melhorar as condições da via e proporcionar mais conforto e segurança para todos”, afirma a chefe de fiscalização da Secretaria de Obras, Amanda Visconti.

Duas etapas

A execução do recapeamento será dividida em duas etapas principais: a primeira consiste em limpeza, varrição, lavagem e reperfilagem da via, processo que corrige fissuras, nivela a superfície e estabiliza a base do asfalto para a aplicação da nova camada asfáltica. “A reperfilagem ajuda a criar uma estrutura mais uniforme, essencial para a aplicação da camada final de asfalto”, explica Amanda.

Na segunda etapa será feita a aplicação da nova capa asfáltica, garantindo maior durabilidade do pavimento e melhorando significativamente o trânsito no local.

A rua Ludovico Merico é mais uma via do bairro Dom Joaquim a receber melhorias este ano. Outras intervenções realizadas incluem:

– Rua Otaviano Rosa recebeu nova pavimentação asfáltica em 1km de extensão, com 900 toneladas de asfalto aplicado;

– Rua David Hort passou por recapeamento em 490 metros de extensão, utilizando 231 toneladas de asfalto;

– Rua José Dubiela foi revitalizada em 2 km de extensão, com aplicação de 1.667 toneladas de asfalto.

Escolha de ruas

Para a escolha de quais ruas recuperar, foi realizado um planejamento estratégico considerado fundamental na decisão. “Todas essas ruas onde executamos o recapeamento asfáltico foram previamente selecionadas dentro do programa Escritório de Projetos, implantado e orientado pela gestão do prefeito André Vechi”, disse o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“Esse programa foi fundamental para identificarmos obras prioritárias em diversas áreas, permitindo que acompanhemos mês a mês a evolução dos projetos em diferentes secretarias e autarquias do município”, explicou Ivan.

Ele destacou ainda o papel da Secretaria de Fazenda e Gestão Estratégica na cooperação do programa e a relevância do financiamento. “Utilizamos recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) para viabilizar esses recapeamentos, garantindo uma aplicação eficaz dos investimentos em infraestrutura. Essa parceria entre planejamento estratégico e execução nos permite entregar obras que realmente fazem a diferença na vida dos brusquenses”, concluiu Ivan.

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: