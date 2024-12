Pittol elabora plano de demolição para loja destruída por incêndio em Brusque

A Pittol anunciou em comunicado divulgado nesta terça-feira, 3, que está elaborando um plano de demolição para a loja de Brusque, que foi destruída por incêndio no último sábado, 30.

De acordo com comunicado, no momento, a prioridade da Pittol é a estabilização das paredes laterais da loja, que ainda apresentam risco de colapso e podem afetar edificações vizinhas.

Em parceria com a Defesa Civil e a equipe de engenharia, a empresa elabora plano de demolição para garantir a segurança e liberar a área, que permanece parcialmente interditada. A execução desse projeto está prevista ainda para esta semana.

Os prejuízos estimados até o momento incluem cerca de R$ 8 milhões em estoque, estrutura da loja e mobiliário. A loja possui mais de 2,3 mil metros de área de venda, em dois andares em um terreno de 1,3 mil metros.

No mesmo comunicado, a empresa anunciou que parte dos 30 funcionários da loja de Brusque será transferida para outras unidades da região, em Blumenau e Itajaí. Além disso, confirmou que uma nova estrutura será construída no mesmo local nos próximos meses.

Vistoria da Defesa Civil

Na manhã de segunda-feira, 2, a equipe da Defesa Civil de Brusque foi até a Pittol, no Centro de Brusque, para avaliar as condições de segurança do prédio e das propriedades vizinhas, que haviam sido desocupadas devido ao incidente.

Foi realizada a desinterdição e liberação dos apartamentos anteriormente evacuados e das lojas que estavam fechadas. O chefe de vistorias da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, ainda informou que, devido ao risco de colapso de parte da estrutura, foi mantida a interdição parcial de uma das lojas vizinhas, bem como do depósito de outra loja adjacente.

