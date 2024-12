Confira os vencedores da rifa de 2024 da Apae de Brusque

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque divulgou na tarde desta segunda-feira, 2, os ganhadores da rifa de 2024 da entidade. O evento foi realizado na sede da instituição, com a presença de integrantes da diretoria da Apae, usuários e colaboradores.

Os resultados da rifa aconteceram pela sequência do sorteio realizado pela Loteria Federal, no último sábado, 30. Na semana passada, todos os canhotos dos blocos vendidos foram lacrados e ficaram guardados na agência dos Correios. Na tarde desta segunda-feira, os lotes foram abertos para a conferência dos números resultantes da combinação do sorteio e divulgados.

“Para nós, da diretoria, é um prazer chegar ao fim do ano com mais uma rifa de sucesso. Tivemos praticamente 95% dos bilhetes vendidos. Isso trouxe um bom retorno financeiro para nossa entidade. Só nos resta agradecer a todos que sempre colaboram conosco: diretoria, imprensa e equipe Apae, que se desdobra para fazer o possível e o impossível para que tudo tenha êxito. Nossa rifa foi um grande sucesso este ano e esperamos a colaboração de todos para o ano que vem”, destaca o presidente da Apae de Brusque, Renato Roda.

Resultado da rifa de 2024 da Apae de Brusque

-1º prêmio: R$ 30 mil

Número: 58.963

Ganhadora: Beliza Loos

-2º prêmio: 1 Notebook 14 polegadas

Número: 85.482

Ganhadora: Sandra M. G. Pereira

-3º prêmio: Fogão, depurador de ambiente e forno elétrico Fischer

Número: 03237

Ganhador: HJ Tinturaria

-4º prêmio: Smart TV 32 polegadas

Número: 51.279

Ganhador: HJ Tinturaria

-5º prêmio: Estante rústica

Número: 45.278

Ganhadora: Debora Petermann

“Muito feliz por ajudar a Apae”

O prêmio principal da rifa é R$ 30 mil, que saiu para o número 58.963, adquirido por Beliza Loos. O segundo prêmio, um notebook 14 polegadas saiu para Sandra M. G. Pereira, com o número 85.482. Ela é colaboradora da entidade há três anos, e sempre faz questão de adquirir dois blocos da tradicional rifa. O prêmio de Sandra foi muito comemorado por todos que acompanhavam a divulgação dos resultados.

“Compro todos os anos, mas é a primeira vez que ganho. Estou muito feliz porque mais uma vez pude ajudar a Apae e agora fui premiada”.

