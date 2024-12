Entraves internos cancelam cirurgias de catarata no Hospital Dom Joaquim, que retoma procedimentos

Problemas internos forçaram o cancelamento de cirurgias de catarata marcadas no Hospital Dom Joaquim. O procedimento é prestado por empresa terceirizada. A suspensão do serviço, pago pela Prefeitura de Brusque, ocorreu em outubro. As cirurgias foram retomadas em novembro e há outras marcadas para o começo de dezembro.

A Prefeitura de Brusque possui um contrato de prestação de serviços com o Hospital Dom Joaquim, que terceiriza o procedimento em questão para uma outra empresa. No entanto, em razão de um conflito interno entre o hospital e a empresa anterior responsável pelas cirurgias, o contrato foi rompido.

Outro fator também resultou no cancelamento dos procedimentos. Conforme a administração do hospital, o Dom Joaquim migrou para um novo sistema e houve a saída da funcionária que havia aprendido a manuseá-lo e era responsável pelo lançamento dos procedimentos. Assim, foi necessário treinar outro funcionário e houve atraso no lançamento da produção à prefeitura.

“Em outubro, por descontentamento com algumas situações, o hospital estava em negociação com outra empresa para prestar o serviço. A empresa foi contratada e já fez 100 cirurgias em novembro. Já há 120 cirurgias agendadas para início de dezembro”, justifica a administração do hospital.

Hospital é notificado

A prefeitura chegou a notificar o Hospital Dom Joaquim sobre a não prestação do serviço. Na ocasião, a gestão pública municipal só paga o valor com base naquilo que é executado pelo hospital. Desta forma, não houve prejuízo aos cofres públicos, já que, como a produção não foi lançada, o serviço não foi pago pela prefeitura.

“Nosso contrato é com o Hospital Dom Joaquim. Recentemente, houve troca de prestadores terceirizados por parte do Dom Joaquim. Na ocasião, interromperam o atendimento por alguns dias para ocorrer essa transição. Quando houve os cancelamentos, a secretaria fez a notificação. Hoje, estão prestando o serviço normalmente”, diz a secretária de Saúde, Thayse Rosa.

Ainda conforme a chefe da pasta, somente após a prefeitura receber o envio da produção por parte do hospital, o “comprovante do serviço”, foram realizados os trâmites necessários e hoje o repasse financeiro entre a gestão e o Dom Joaquim está em dia.

