Deputada catarinense tem proibição ao aborto como bandeira eleitoral para 2026

Bandeira eleitoral

O explicito esforço dedicado pela deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) na aprovação, semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que ela preside, de proposta de emenda constitucional que acaba com aborto legal, mesmo quando em caso de estupro e de risco de vida para a mulher grávida – por isso mesmo sendo motivo de muitas críticas -, segue um roteiro. Se for adiante, e mesmo com um desfecho improvável, será uma de suas principais bandeiras no seu projeto político catarinense. Ela já se movimenta para ser candidata ao Senado por SC em 2026.

Foi

Quando governador, Raimundo Colombo fez um notável esforço para atrair pelo menos três montadoras chinesas para SC. Seriam a Great Wall Motor, marca líder em utilitários-esportivos (SUV), em Joinville; a Geely, de automóveis, que chegou a receber oferta de uma área no porto de Imbituba; e a Sinotruk, com fábrica de caminhões, em Lages. Nenhuma deu certo. A propósito, a GWM anunciou sexta-feira que sua fábrica no Brasil será inaugurada ainda no primeiro semestre de 2025, no interior de São Paulo.

Pode ser

Quando ministro da Ciência e Tecnologia no governo federal passado, o agora senador Marcos Pontes segredou a um político catarinense que se fosse perguntado onde poderia ficar, no Brasil, uma fábrica da Tesla – montadora norte-americana de carros elétricos do bilionário Elon Musk – sua preferência seria por SC.

Atacado

Catarinense de Itajaí e sétimo maior grupo supermercadista do país, o Grupo Pereira inaugura nesta quarta-feira cinco novas unidades de negócios, sendo quatro lojas da rede Fort Atacadista e uma loja da farmácia SempreFort.

Reconhecimento

SC conquistou importantes reconhecimentos nacionais, sexta-feira. Em Brasília, o Ministério da Saúde concedeu ao Estado o “Certificado de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV” e o selo de “Boas Práticas no Controle da Transmissão Vertical da Sífilis”. Os municípios de Tubarão, Brusque, Joinville e Jaraguá do Sul também foram certificados por suas estratégias eficientes no enfrentamento das doenças.

Urnas 2026

No primeiro levantamento nacional pós-eleição municipal com apuração sobre a intenção de voto para presidente da República em 2026, o Paraná Pesquisas mostrou que Bolsonaro, apesar de todas as denúncias contra ele nas últimas semana e dias, lidera em todas regiões brasileiras, com a exceção do Nordeste. No recorte para SC, Paraná e Rio Grande do Sul, ele tem a maior vantagem frente a Lula: 50% a 26,5%. Impressionante.

Feminicídio

Desde 10 de outubro, o feminicídio passou a ser punido nos termos da lei federal 14.994/2024. Prevê que condenados por assassinato contra mulheres motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero tenham pena mínima de 20 e máxima de 40 anos. Até então a punição era com prisão de 12 a 30 anos. A propósito, de hoje até dia 6, em várias comarcas de SC serão julgados de quatro casos de tentativas de feminicídio. E a nova lei será aplicada.

Opinião

Para as patrulhas que tanto vigiam o que se escreve e opina aqui (e nada contra isso, desde que haja respeito): é imperdoável que congressistas, inclusive catarinenses, acerca da proposta de emenda constitucional que acaba com o aborto legal no Brasil, agora querem que sejam penalizadas as mulheres que engravidarem após um estupro. Talvez acreditem que este infortúnio só acontece com os “outros”.

Plágio

Antes que a situação se transforme num escândalo de grandes proporções, a UFSC resolveu agir: abriu uma consulta pública para obter sugestões que a leve à produção de uma resolução normativa para os cada vez mais frequentes casos de plágio e má conduta acadêmica em pesquisa.

Pictogramas

Prefeitura eleita de Lages, a deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania) deve se despedir do Congresso, onde teve uma atuação brilhante, como autora de mais uma lei que agora ficou pronta para votar. Ela altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para prever o uso de pictogramas na sinalização de áreas de travessia de pedestres. Os pictogramas são símbolos visuais que representam um objeto, um conceito ou uma ação.