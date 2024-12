Motociclista é encaminhado ao hospital após colidir em dois veículos no Jardim Maluche

Um motociclista ficou ferido após colidir com uma caminhonete e um carro na tarde desta segunda-feira, 2, no Jardim Maluche. O acidente aconteceu por volta de 16h30, na avenida Dom Joaquim.

Os veículos envolvidos foram uma Honda CG, uma Fiat Strada e um Ford Fiesta, conduzidos por homens de 44, 40 e 39 anos, respectivamente, todos com placas de Brusque.

De acordo com os dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) constatou que a Strada transitava no sentido Brusque-Botuverá quando parou devido ao intenso tráfego de veículos. Neste momento, acabou atingida na lateral esquerda pela motocicleta.

Na sequência, a motocicleta sofreu uma queda e atingiu o veículo Fiesta, que transitava pelo sentido oposto.

O motociclista foi conduzido até o Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros Militar com lesões corporais leves.

