Esta primeira semana de dezembro iniciou com a passagem de uma frente fria pela região de Brusque, ocorrendo na segunda-feira, 2, impondo um recuo no calor até então sentido em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Além de proporcionar uma transição térmica por parte dos termômetros, o referido sistema meteorológico trouxe também o retorno da chuva.

Como resultado, o abafamento, que vinha predominando, começa a dar lugar a temperaturas mais amenas.

Inclusive, nesta terça-feira, 3, os moradores já poderão sentir os efeitos dessa mudança.

Isso porque as temperaturas máximas, que na segunda-feira, 2, superaram os 30°C, devem, 24 horas depois, oscilar picos entre 22°C e 24°C.

Esse recuo do aquecimento deve então se manter, indicando um início de dezembro marcado por um maior conforto térmico.

Para fornecer uma análise mais aprofundada, diante de informações técnicas sobre o tema, contamos com o boletim completo do meteorologista Leandro Puchalski.

A nota, que traz detalhes sobre as condições climáticas esperadas, pode ser conferida logo após a imagem.

Calor diminui

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim com a previsão para esta terça-feira, que promete condições climáticas pouco favoráveis para atividades externas em Brusque e região.

O dia será marcado por uma cobertura de nuvens predominante, com possibilidade de chuva a qualquer momento.

Embora existam chances de breves aberturas de sol, elas serão limitadas, e a tendência é que a nebulosidade se mantenha ao longo do dia.

As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 22°C a 24°C, significando assim que o calor do dia anterior, antes da passagem da frente fria pelo Vale do Itajaí-Mirim, não irá se repetir.

Recuo do calor se mantém

Para os próximos dias, os simuladores meteorológicos indicam que o clima continuará mais ameno até quinta-feira, com variações de nuvens e alguns períodos de sol.

A previsão também inclui risco de chuvas, embora sem horários definidos para sua ocorrência.

Diante disso, aqueles que planejam atividades externas, de média ou longa duração, devem considerar a possibilidade de umidade, a fim de evitar imprevistos.

Retorno do calor

Quanto à previsão para o desfecho da semana, um novo episódio de calor, possivelmente com temperaturas superiores a 30°C, pode surgir a partir de sexta-feira, sob o aumento gradual das temperaturas em Brusque e região.

Cabe destacar que, por se tratar de uma projeção a longo prazo, as condições podem sofrer alterações à medida que o período em análise se aproxima.

Continuaremos, pois, monitorando os modelos meteorológicos e atualizando conforme novas informações se tornem disponíveis.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

A parceria entre o Blog do Ciro Groh e seus parceiros comerciais segue gerando pautas relevantes e cativantes, e a de hoje não foge à regra.

Confira abaixo quem está contribuindo e acreditando nesse trabalho. Clique nos banners para então descobrir os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Guabiruba então revela um tesouro natural: conheça a magia da propriedade Suave

2. Arte e fé: brusquense então confecciona rosários feitos com pétalas de rosas

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para concluir a matéria, não deixe de conferir as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta terça-feira se iniciou em cada um dos locais mencionados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK