Motorista de Fusca fica encarcerado após colisão frontal em Botuverá

Um homem de 62 anos ficou encarcerado após uma colisão frontal envolvendo dois carros na rodovia Germano Barni, em Botuverá, na noite desta segunda-feira, 2.

O acidente aconteceu na altura do bairro Lageado Central por volta de 19h40. Os carros envolvidos foram um Polo e um Fusca, com placas de Botuverá.

O motorista do Polo, de 33 anos, nada sofreu. Já o condutor do Fusca foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros ainda dentro do veículo devido à deformação da lataria causada pelo impacto.

A extração da vítima foi realizada com auxílio de um pé de cabra, que foi usado para abrir a porta do lado do motorista. Ele apresentava escoriações generalizadas e dores na cabeça, pélvis e perna.

Ele relatou aos bombeiros que se perdeu devido à luz alta do outro veículo e acabou indo para a contramão, o que causou a colisão frontal.

A vítima foi conduzida ao Hospital Azambuja para atendimento médico. O local e os veículos ficaram aos cuidados da Polícia Militar.

