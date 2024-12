Brusque anuncia permanência de goleiro Matheus Nogueira para 2025

O Brusque anunciou nesta terça-feira, 3, a renovação de contrato do goleiro Matheus Nogueira, de 38 anos. O novo vínculo agora vai até o fim de 2025.

Nogueira chegou ao clube em 2023 e, desde então, disputou 101 partidas com a camisa do Marreco, conquistando a Recopa Catarinense e sendo peça fundamental no acesso à Série B de 2024.

Na temporada de 2023, o goleiro ficou 22 jogos sem sofrer gols dos 43 jogos disputados. Em 2024, foram 58 partidas, com 18 jogos sem sofrer gols, mesmo com o rebaixamento do clube para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Antes de chegar ao Brusque, Nogueira atuou em times como o América-RN, Brasil de Pelotas e Londrina.

