Morre no hospital ex-esposa de catarinense autor de explosões em Brasília após incêndio em Rio do Sul

Daiane Dias, ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, o Tiu França, catarinense autor de explosões em Brasília, morreu nesta terça-feira, 3. Ela estava internada há quase 20 dias no hospital em Lages, na Serra catarinense, após sofrer queimaduras em um incêndio na casa de Francisco Wanderley. O caso aconteceu em 17 de novembro, em Rio do Sul, no Alto Vale.

A Secretaria de Saúde do estado confirmou a morte: “A direção do Hospital Geral Tereza Ramos informa que a paciente faleceu na madrugada desta terça-feira, 3, devido a complicações no seu quadro de saúde. Prontamente, o óbito foi comunicado à família e acionada a Polícia Científica de Santa Catarina”.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher teria ateado fogo na residência. Vizinhos conseguiram tirar ela da casa. Daiane ficou com cerca de 80% do corpo queimado. Francisco Wanderley, na ocasião, atacou o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) com explosivos no dia 13 de novembro. Ele morreu no local.

No porta-malas do veículo do catarinense havia fogos de artifício e tijolos. Antes das explosões, Francisco publicou mensagens premeditando um ataque com bombas contra alvos políticos.

Procure ajuda

O Centro de Valorização da Vida está disponível 24 horas para ligações gratuitas por meio do telefone 188. O CVV garante total sigilo durante as ligações.

