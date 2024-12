Incêndio na Pittol: após vistoria, Defesa Civil libera apartamentos evacuados e lojas que foram fechadas

Na manhã de segunda-feira, 2, a equipe da Defesa Civil de Brusque foi até a Pittol, no Centro de Brusque, para avaliar as condições de segurança do prédio e das propriedades vizinhas, que haviam sido desocupadas devido ao incidente. Em entrevista ao jornal O Município, o chefe de vistorias da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, atualizou as informações e informou que foi realizada a desinterdição e liberação dos apartamentos anteriormente evacuados e das lojas que estavam fechadas.

Ainda segundo ele, devido ao risco de colapso de parte da estrutura, foi mantida a interdição parcial de uma das lojas, bem como do depósito de outra loja adjacente.

“A Defesa Civil segue monitorando a situação, considerada delicada e que mobilizou diversos órgãos da Prefeitura e da segurança pública de Brusque”, concluiu.

O incêndio

O incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú na madrugada do sábado, 30, por volta das 3h10. O incêndio destruiu a loja, cujo telhado colapsou.

Para apagar o incêndio na loja, que fica localizada na avenida Cônsul Carlos Renaux, os bombeiros utilizaram 100 mil litros de água, sendo 80 mil para extinguir as chamas e 20 mil para rescaldo e resfriamento das paredes vizinhas.

A Pittol estima uma perda de cerca de R$ 8 milhões em mercadorias após o incêndio que atingiu a loja.

A Polícia Civil vai investigar o incêndio. A 1ª Delegacia de Polícia de Brusque comunicou durante a tarde de sábado que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente.

