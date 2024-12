Vereadora de Guabiruba retorna à Câmara Municipal após retirada de tumor no cérebro

A vereadora Maria Simone Fischer (MDB) retornou à Câmara Municipal de Guabiruba na última terça-feira, 26, após se afastar para fazer um tratamento contra um tumor no cérebro. Em um longo discurso, a parlamentar falou sobre as dificuldades que passou, agradeceu às mensagens de carinho e foi aplaudida de pé por todos que estavam na sessão.

No dia 10 de outubro ela sofreu um desmaio, seguido de convulsão. Simone ficou internada durante um período no Hospital Imigrantes e, depois de uma bateria de exames, foi identificada a existência de um tumor no lado direito do cérebro. A parlamentar, assim como a família, buscou diversos hospitais e clínicas do estado, “mas não sentiu confiança o suficiente”. Após novas buscas, conseguiu realizar a cirurgia no Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba. Foi feita a retirada completa do tumor.

A biópsia apontou que tratava-se de um glioblastoma multiforme e que seria necessário de fazer radioterapias e quimioterapias. Esse tratamento foi realizado em Florianópolis. Simone passou por 30 sessões de radioterapia e 54 de quimioterapia.

Ela conta que teve de parar o tratamento, mas que conforme o médico, a retirada do tumor foi bem sucedida, porém, restaram manchas, “isso talvez fosse a explicação para as convulsões que eu tive, que foram três no total, e bem terríveis”.

Foi necessário interromper a quimioterapia, que seria seguida por mais quatro meses, por conta das plaquetas de Simone que acabaram baixando. “Com isso eu corria o risco de fazer uma aplasia medular. E aí só com o transplante de medula. Isso desesperou a família. A gente foi de volta ao INC, conversamos com o oncologista de lá, e ele disse que a decisão de arrumar um oncologista em Florianópolis foi certeira”.

Durante sua fala na tribuna Simone disse que se sente bem, apesar das plaquetas continuarem baixas. Além dos anticonvulsivantes, ela agora faz uso do óleo da Cannabis. Após comentar sobre o produto, aproveitou para fazer o seguinte apontamento: “penso que seja algo que muitos políticos precisam abrir os olhos para essa realidade. Eu falo por experiência própria, que está me fazendo muito bem”.

E completou que é preciso começar a regulamentar isso e tornar mais acessível, “porque continua sendo uma droga importada e muito cara. Eu tenho licença até 2026 para comprar ela. Ela não é acessível para mim no SUS”.

Volta ao trabalho

A vereadora explicou que voltou para os trabalhos na Câmara depois de uma burocracia encontrada no INSS. “Fiz meu exame de aptidão também na empresa Medicina e Trabalho e estamos aí na luta”. E ressalta que durante o tempo afastada, acompanhou as sessões do Legislativo.

“O único dia que eu acho que eu não assisti à sessão da Câmara de Vereadores de Guabiruba foi no dia 24 de outubro, porque eu estava na UTI, havia passado pela cirurgia. Tudo aconteceu no dia 10, no dia 24, como diz minha pequena, ela não fala ainda, mas cortaram a cabeça da mamãe, tiraram coisa ruim fora e agora a gente faz oração”.

Emocionada, a parlamentar agradeceu as mensagens de apoio e todo o carinho recebido durante o momento, assim como os vereadores que lhe substituíram durante o período fora. “E agora eu retorno para fechar, espero que com chave de ouro, esses meus últimos dias aí da vereança. E sempre com muito orgulho, com muito orgulho e gratidão, sobretudo gratidão, gente, para com todos que me auxiliaram, meus amigos, minha família, e com certeza essa gratidão é eterna”.

Apesar de tudo, Simone disse que deve satisfação aos eleitores, principalmente pela quantidade de votos que fez para sua eleição.

“E eu digo pra vocês, eu estou de volta, eu, Simone, como vereadora, eu, como cidadã, vou continuar lutando e sendo antenada a tudo o que acontece nessa Casa Legislativa. Vocês podem ter certeza. A gente ouve muito por aí, que o vereador vai lá só pra ganhar salário. Eu não penso assim. Eu sei da responsabilidade da minha assinatura numa lei que é aprovada ou desaprovada ou alterada. Eu tenho muita ciência disso. Podem ter certeza”.

Ao final, fez apontamentos para fiscalização de uma obra recente e novamente agradeceu a todos. No final do discurso, Simone foi aplaudida de pé por funcionários, colegas e demais pessoas que estavam na Câmara.

