VÍDEO – Motociclista é arremessado para fora da via após ser atingido por carro no Cedrinho, em Brusque

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado por uma câmera de segurança na tarde desta segunda-feira, 2, na rua Érico Fuckner Francisco Mendes, no bairro Cedrinho. Nas imagens, é possível observar um Renault Kwid colidindo frontalmente com uma motocicleta Honda Biz. Antes do impacto principal, o carro também atingiu o para-choque traseiro de uma van de carga.

De acordo com informações preliminares, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência por volta das 13h30. Em consulta, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) informou que não foi chamada para o local.

Até o momento, nenhum relatório detalhado foi divulgado e o estado de saúde do motociclista ainda é desconhecido.

Notícia em atualização.

Assista ao vídeo (imagens fortes)

