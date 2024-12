GALERIA – Com chão estrelado e oratório, Parque Caminho das Virtudes é inaugurado em Brusque

Neste domingo, 1º, a Paróquia São Luís Gonzaga inaugurou o Parque Caminho das Virtudes, em Brusque. A cerimônia aconteceu em dois momentos: pela manhã, com a bênção do parquinho, e à noite, com o acendimento das luzes, uma procissão e a entronização da imagem de Nossa Senhora Aparecida no oratório ao lado da Igreja Matriz.

O pároco, padre Diomar Romaniv, destacou que o projeto do Parque Caminho das Virtudes era um sonho antigo da paróquia que agora se concretiza. “”Em um primeiro momento, o objetivo era cercar, iluminar e proteger o espaço da igreja nesse bosque. Depois sonhamos em disponibilizar esse espaço de maneira segura a quem vem até aqui, por isso a ideia do parque”, explicou.

O parque foi dividido em dois ambientes: um religioso, com o oratório da padroeira, a cruz e pórticos que representam as virtudes teologais e cardeais; e um espaço de convivência, com um parquinho infantil e área para famílias.

“Quisemos preparar como um presente para a comunidade. Nossas pastorais, movimentos e a catequese agora podem ter um espaço junto a natureza para evangelizar, assim como as pessoas que passam na igreja na pausa do almoço, podem vir rezar, respirar ar puro, e toda a comunidade ter seu momento em família”, acrescentou.

Padre Diomar também agradeceu a contribuição da comunidade para a realização do projeto. “Todos os anos, além dos gastos ordinários com funcionários, o cuidado com as pastorais e com o patrimônio, procuramos investir em algo especial, por isso, reservamos parte das entradas da paróquia para esse parque, com a coleta dos fiéis, oferta do dízimo, eventos com vendas de cachorro-quente ao longo do ano e também parte do valor da festa do nosso padroeiro. Também tivemos ajuda de algumas empresas e benfeitores e ainda temos alguns valores a serem pagos ao longo do próximo ano. Se mais alguém quiser ajudar, nós agradecemos muito”, disse.

Trabalho em equipe

Rosângela da Rocha Raiser, administradora do patrimônio da paróquia, destacou o trabalho conjunto ao longo dos últimos seis meses.

“Nos empenhamos para tentar fazer o melhor para a comunidade e para a paróquia. Cada avanço na obra era comemorado e ver isso hoje concluído da forma como imaginamos é uma felicidade imensa. Esse espaço foi pensado em cada detalhe. Cada equipe fez o seu melhor”, comentou.

Talita Cane, uma das arquitetas responsáveis pelo projeto, também celebrou a inauguração do Parque Caminho das Virtudes. “O padre Diomar nos chamou para viabilizar algo nessa área, ele queria um espaço agradável para as famílias e que ao mesmo tempo pudesse contemplar um templo de oração. O caminho contorna a lateral da igreja, com uma iluminação especial até o oratório. É um espaço para oração e para as pessoas terem um momento especial com a família”.

Chão estrelado no Parque Caminho das Virtudes

O chão estrelado que leva até o oratório destaca-se como uma das principais atrações do parque. Leandro Ballan, engenheiro eletricista responsável pelo projeto, explica que a iluminação, feita com fibra óptica, traz uma inovação significativa.

“Geralmente, aplicamos essa iluminação no teto de gesso para criar o efeito de céu estrelado. No entanto, aqui no parque, instalamos no chão, o que envolve desafios maiores. Por esse motivo, poucos espaços adotam essa técnica. Até onde sabemos, existem apenas outros três lugares no Brasil com algo semelhante”, detalha Leandro.

Além disso, as luzes no chão e nas árvores complementam a iluminação. Para garantir ainda mais segurança, todo o caminho foi cuidadosamente iluminado, proporcionando tranquilidade aos visitantes.

Gratidão a Nossa Senhora Aparecida

A entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida no oratório emocionou a todos. Por essa razão, o casal Sidnei e Camila Hort ofereceu o espaço de oração em agradecimento ao milagre que transformou a vida dos filhos, os gêmeos Martin e Zayn, de 3 anos.

Camila relata que, durante muitos anos, o casal tentou engravidar sem sucesso. Eventualmente, após passar por uma cirurgia de endometriose, os médicos a informaram de que não poderia engravidar. No entanto, eles iniciaram o processo de Fertilização In Vitro (FIV). Surpreendentemente, no meio do caminho, Camila engravidou naturalmente de gêmeos. Pouco tempo depois, com três meses de gestação, descobriram uma síndrome na placenta que colocava a vida de um dos bebês em risco.

“Fizemos acompanhamento semanal. Caso um dos bebês falecesse na barriga, o outro poderia nascer com danos neurológicos. Por isso, fizemos uma promessa a Nossa Senhora Aparecida: se tudo desse certo, comemoraríamos o primeiro aniversário dos gêmeos no santuário”, lembra Camila.

As complicações levaram Martin e Zayn a nascerem prematuramente, com 31 semanas, em janeiro de 2021. Naquele momento, Camila levou a imagem de Nossa Senhora para a sala de parto. Entretanto, os dois enfrentaram vários problemas de saúde e ficaram semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Martin estava em situação mais crítica, diagnosticado com problemas cardíacos e neurológicos. Mais uma vez, Camila e Sidnei recorreram à intercessão de Nossa Senhora.

“Enquanto eles estavam na UTI, fiz outra promessa. Se eles sobrevivessem, construiríamos uma capelinha aberta ao público para que todos pudessem visitá-la”, conta Camila.

Contrariando todas as previsões, Martin e Zayn deixaram a UTI sem sequelas. Atualmente, quase quatro anos depois, são crianças saudáveis. “O problema cardíaco desapareceu, e o sangramento cerebral sumiu antes da alta. Nossa Senhora esteve com eles o tempo todo. Sempre que eu ia para casa e deixava os meninos na UTI, imaginava seu manto cobrindo e protegendo meus filhos. Ela cuidou muito bem deles. Para nós, eles são dois milagres”, afirma Camila.

Ao se prepararem para cumprir a promessa, o casal descobriu o projeto do Parque Caminho das Virtudes e decidiu que ali seria o lugar ideal para a capela. “Dessa forma, muitas famílias poderão pedir milagres e agradecer pelos que ela já fez”, conclui Camila.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento do Parque Caminho das Virtudes ainda será definido. Inicialmente, o espaço ficará aberto junto com a igreja, até a última missa. Durante o período natalino, acompanhará o horário do comércio local.

“Lembramos que esse espaço é para família. Prezamos pelo silêncio, pela convivência, pela segurança e pedimos que quem vier, venha com esse espírito, que cuide da natureza, não jogue lixo, e nos ajude a mantê-lo conservado”, finaliza o pároco”, finalizou o pároco.

