Estudantes do Colégio Unifebe conquistam ouro, prata e bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica

Três estudantes do colégio Unifebe estiveram entre os premiados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica (OBA). A competição ocorre em paralelo à Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), que também contou com participantes da instituição. Ao todo, 55 estudantes participaram de alguma das iniciativas neste ano, sendo que dez deles participaram de ambas.

No 2º ano do ensino médio do colégio Unifebe, Julia Casarin Barasoul conquistou a medalha de ouro na competição, ao atingir a nota 9,20. A medalha de prata ficou com Bárbara Siegel Pedrini, do 1.º ano, e Gabriel Rosa Sapelli, do 3.º ano.

A astronomia, a formação das galáxias, nebulosas e estrelas sempre estiveram entre os interesses de Julia. A estudante já estudava o tema no tempo livre e afirma ter ficado surpresa com o resultado.

“Foi meu primeiro ano participando de uma olimpíada e estou mais que satisfeita com o processo da prova e meu resultado. O apoio da instituição foi muito importante para o meu desempenho e acredito que, participando dessa olimpíada, muitas portas no mundo acadêmico se abrirão para mim, porque agora estou mais confiante, preparada e, principalmente, muito feliz”, descreve.

A experiência também foi a primeira de Bárbara Siegel Pedrini, que afirma ter ficado satisfeita com o resultado obtido. “Sei que, ao receber essa premiação, novas oportunidades surgirão e mais aprendizado poderá ser adquirido. Fico feliz que meu esforço e dedicação foram reconhecidos e agradeço ao colégio, professores e todos os envolvidos pela brilhante oportunidade que nos disponibilizaram.”

Além das certificações e premiações, a participação do colégio Unifebe contou com seis estudantes convidados para as seletivas que formarão as duas equipes brasileiras na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astrofísica (OLAAA). Além dos três medalhistas, Heloísa Mendes, Mario Antônio Ferreira Testoni e João Carlos Gamba Garcia participarão da seletiva, que reúne os melhores desempenhos na OBA.

A Olimpíada de Astronomia é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e conta com o apoio de órgãos como a Agência Espacial Brasileira (AEB) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Selecionáveis

Segundo o diretor do colégio Unifebe, professor Leonardo Ristow, os resultados conquistados pelos estudantes são motivo de celebração, pois demonstram o potencial das metodologias utilizadas pela instituição e pelos professores nos mais diversos temas. Ele ressalta a importância da experiência proporcionada aos estudantes e a participação na seletiva.

“Pela complexidade do tema e além das pontuações, estamos muito contentes com essa possibilidade de disputar a representação das equipes brasileiras nos eventos internacionais”, afirma, em alusão à disputa.

Classificados

Julia Casarin Barasoul – 2° Ano – 9,20

Bárbara Siegel Pedrini – 1° ano – 8,60

Gabriel Rosa Sapelli de Almeida – 3° ano – 7,60

Heloísa Mendes – 3° ano – 7,40

Mario Antônio Ferreira Testoni – 3° ano – 7,40

João Carlos Gamba Garcia – 3° ano – 7,40

