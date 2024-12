Câmara de Brusque revoga doação de terreno à empresa Arga

A Câmara de Brusque aprovou nesta terça-feira, 3, em regime de urgência, projeto de lei que revoga a doação de terreno à empresa Arga Processadora de Resíduos Ltda.

A motivação da revogação da cessão do terreno se dá diante da comprovação da inadimplência da empresa, segundo a prefeitura.

O projeto recebeu 12 votos favoráveis, um contrário, de Rodrigo Voltolini (PSDB) e teve uma abstenção, de Nik Imhof (MDB).

Em janeiro de 2023, a Arga, localizada no bairro Limeira, em Brusque, foi fechada devido a uma série de violações constatadas durante inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária e pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema). A empresa, porém, voltou a funcionar após um acordo de compromisso de ajustamento de condutas com o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC).

O texto é de origem do poder Executivo e justifica que a revogação é necessária para “preservar a integridade da gestão pública de forma a garantir que os incentivos fiscais e econômicos sejam utilizados por empresas que respeitem os compromissos assumidos, a fim de evitar maiores prejuízos ao erário e assegurar que o benefício esteja alinhado ao interesse público”.

Leia também:

1. Vereador pede manutenção na precária sinalização de rodovia que liga Brusque a Nova Trento

2. Parte de funcionários da Pittol de Brusque será transferida; nova loja será construída no mesmo local

3. Brusque anuncia permanência de goleiro Matheus Nogueira para 2025

4. Câmera flagra momento que homem é empurrado da passarela, em Brusque; autor do crime é preso

5. Confira os vencedores da rifa de 2024 da Apae de Brusque

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: