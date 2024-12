Grupia pede o apoio de voluntários para a produção de 6,8 mil doces de Natal; saiba como ajudar

No sábado, 7, o Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia) realiza mutirão para a produção de 6,8 mil doces de Natal, das 6h às 18h, no Centro Evangélico Pastor Sandreczki, no Centro de Brusque.

O Grupia fornecerá café da manhã e almoço aos participantes. O mutirão será coordenado pela Enfermeira Angelina Lucia Tarter, presidente do Instituto Catarinense Anjos do Peito.

Os 6,8 mil doces de Natal serão entregues juntamente com cestas básicas, além de 350 aves de Natal, já temperadas, prontas para irem ao forno, e 1,5 mil pacotes natalinos, contendo – além dos doces de Natal, chocolates, pipocas, salgadinhos e guloseimas variadas, a famílias necessitadas em Brusque e em algumas outras localidades do Vale doRio Itajaí-Mirim e do Vale do Rio Tijucas.

Para participar da confecção dos doces natalinos, basta manter contato prévio com Angelina através do WhatsApp: (47) 9 9989-2642, ou com o presidente do Grupia, Paulo Vendelino Kons, através do WhatsApp e telefone: (47) 9 8873 1957.

O Grupia também pede a doação de ingredientes para a confecção dos doces de Natal:

30 dúzias de ovos;

14 kg de margarina com mais de 70% de lipídios;

60 kg de açúcar refinado;

20 kg de polvilho doce;

10 pacotes pequenos de sal amoníaco;

3 latinhas grandes de fermento para bolo;

50 kg de trigo;

2 litros de vinagre branco;

8 pacotes de confeitos coloridos.

