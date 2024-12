Empresária brusquense morre no hospital após grave acidente na rodovia Ivo Silveira

Greise Lana, empresária e proprietária de uma confecção em Gaspar, natural de Brusque, não resistiu aos ferimentos de um grave acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 3, na rodovia Ivo Silveira. O fato ocorreu por volta das 14h, no bairro Bateias.

Greise tinha 34 anos e era proprietária da JG Confecção. Formada em administração, tinha paixão por viagens e conhecer lugares novos.

O acidente

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Greise, que conduzia o carro Fiorino, colidiu com um Renault Logan, no qual havia um homem que também recebeu atendimento dos bombeiros.

Greise ficou presa nas ferragens do veículo, em estado grave. Já o homem estava consciente e orientado. Ele sofreu apenas ferimentos leves. Para a ocorrência também foram acionadas equipes do Samu e do Arcanjo.

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: