“Os bons morrem antes”: familiares e amigos se despedem de empresária brusquense que morreu em acidente na Ivo Silveira

Greise Lana, empresária natural de Brusque, que era proprietária de uma confecção em Gaspar, morreu após acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 3, na rodovia Ivo Silveira. Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens.

O marido de Greise compartilhou uma foto dos dois em frente à Torre Eiffel, em Paris. “O lugar preferido dela no mundo! Te amo eternamente meu amor”.

Já um tio dela deixou uma mensagem no Facebook. “Luto por minha sobrinha Greise Lana. Os bons morrem antes, cedo demais”, lamentou.

Uma amiga também fez questão de deixar uma mensagem para Greise nas redes sociais. “Que tragédia, minha amiga. Que triste ver você partir assim. Você sempre foi luz e agora vai brilhar lá de cima. Meus sinceros sentimentos à toda a família”.

O acidente

O acidente ocorreu por volta das 14h, no bairro Bateias. Segundo o Corpo de Bombeiros, Greise, que conduzia o carro Fiorino, colidiu com um Renault Logan, no qual havia um homem que também recebeu atendimento dos bombeiros.

Ela ficou presa nas ferragens do veículo, em estado grave. Já o homem estava consciente e orientado e sofreu apenas ferimentos leves. Greise chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

