A previsão do tempo para esta quarta-feira, 4, aponta para um padrão térmico ameno em Brusque e nas demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim, conforme destaca o boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer.

De acordo com o especialista, o dia tende a ser marcado pela presença de muitas nuvens, diante de poucas aberturas de sol.

Apesar disso, o risco de chuva é baixo, restrito a possíveis chuviscos ou garoa isolada, caso venha a ocorrer.

Para conferir o boletim completo, com explicações detalhadas e abrangentes fornecidas por Scheuer, continue a leitura logo após a foto.

O tempo nesta quarta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim tem por objetivo informar os moradores de Brusque e região, especialmente aqueles com planos de atividades ao ar livre, sobre a previsão do tempo para esta quarta-feira.

As notícias são, em grande parte, positivas no que diz respeito à probabilidade de chuva, que então é baixa.

No entanto, não podemos descartá-la completamente, pois os simuladores indicam uma cobertura de nuvens maior, ofuscando assim aberturas prolongadas de sol.

Sendo assim, a nebulosidade pode, eventualmente, ocasionar algum episódio de precipitação isolada e ocasional.

Por isso, recomendamos que, apesar da baixa probabilidade de umidade, os moradores fiquem atentos a essa eventual condição adversa, a fim de evitar contratempos.

Em relação às temperaturas, os termômetros devem registrar máximas entre 23 e 25°C, representando, pois, um padrão térmico ameno para esta época do ano.

O tempo na quinta-feira

Para quinta-feira, não há previsão de mudanças significativas no comportamento climático em Brusque e região, exceto pelo aquecimento já podendo exceder os 26°C.

Embora a chance de chuviscos ou garoa seja pequena, ela não pode ser descartada devido à variação de nuvens que ainda deve se fazer presente.

Monitoramento

Essas são as informações mais recentes com base nas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a mudanças à medida que novas informações se tornam disponíveis.

Seguiremos monitorando as condições e traremos atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar a pauta de hoje, não deixe de conferir as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta quarta-feira se iniciou em diferentes locais mencionados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

