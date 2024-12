Saiba por que membros do Banco Mundial visitaram a Defesa Civil de Brusque

Membros do Banco Mundial e da Defesa Civil do estado estiveram em Brusque no início da noite desta terça-feira, 3, para um encontro com o prefeito de Brusque, André Vechi, e membros da Defesa Civil do município. No encontro foi apresentado um histórico e um balanço sobre as ações do órgão e também destacado a importância da construção da barragem de Botuverá para toda a região.

O gerente de Risco de Desastres do Banco Mundial (BIRD), Jack Campbell, falou sobre a visita. “Hoje estamos aqui com o prefeito para conhecer melhor as iniciativas da prefeitura para reduzir os riscos de incidências. Brusque é uma cidade com uma forte liderança sobre o tema, já está fazendo muitas obras de cheia, mas estamos aqui querendo fortalecer esse esforço,” disse.

O prefeito André Vechi coordenou o encontro e destacou a importância de receber a comitiva em Brusque. “A gente fica muito feliz em ter sido uma das cidades escolhidas para receber essa missão da Defesa Civil do estado com a equipe do Banco Mundial, que tem discutido uma linha de crédito de R$ 900 milhões para o estado de Santa Catarina. Uma das obras previstas nesse financiamento é a barragem de Botuverá,” explicou.

Possíveis parcerias

Vechi aproveitou para falar de possíveis parcerias com o Banco Mundial. “O banco se colocou à disposição para eventualmente financiar uma parceria com um projeto futuro aqui com a cidade. Então, a gente sai daqui muito feliz com esse projeto, pensando também que a gente está contribuindo para que o estado de Santa Catarina possa se organizar e se estruturar de uma forma muito melhor coordenada para mitigar o impacto dos eventos climáticos aqui na nossa região,” destacou.

Segundo estudos, a barragem de Botuverá vai reduzir os impactos das chuvas de maneira importante – por exemplo, no enchente de 2023, se a estrutura já estivesse pronta, poderia reduzir em até 90% o impacto.

