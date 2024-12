Obra de macrodrenagem da Estrada da Fazenda, em Brusque, é concluída

Os trabalhos de macrodrenagem na rua Abraão de Souza e Silva, conhecida como Estrada da Fazenda, em Brusque, foram concluídos. Este é o quinto trecho da via, e os trabalhos abrangeram 1,65 km de drenagem, pavimentação asfáltica, enrocamento em alguns pontos, além de calçadas, e iluminação. O investimento, oriundo do financiamento do Fonplata, chegou próximo dos R$ 10 milhões.

“Apesar de alguns contratempos, a obra foi entregue antes do prazo estipulado pela licitação”, comenta o secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves.

“No local, já são realizados diversos eventos, e entendemos que a área será espaço para diversas novas empresas na cidade, gerando mais empregos. Além disso, com a finalização dos serviços, a população do local não sofrerá mais com a poeira e a lama”, completa.

Ligação entre Brusque e Itajaí

A Estrada da Fazenda liga a rodovia Antônio Heil (SC 486) à Rodovia Ivo Silveira (SC 108). “Também será mais uma opção que liga os municípios de Brusque e Itajaí, com mais segurança e agilidade”, finaliza o secretário.

O local já liberado para o trânsito, e, no momento, restam apenas alguns serviços como limpeza do local.

Leia também:

1. Prefeitura de Brusque esclarece descredenciamento de equipe de saúde bucal

2. Motorista do transporte coletivo de Brusque se aposenta após 20 anos de profissão

3. Prefeitos eleitos de Botuverá e Guabiruba são diplomados no Fórum de Brusque

4. Empresa nega ter loteado terreno no Limeira Alta; prefeitura pretende desalojar moradores

5. Parque Leopoldo Moritz: entenda os direitos e os deveres da empresa concessionária

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: