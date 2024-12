Motorista do transporte coletivo de Brusque se aposenta após 20 anos de profissão

Após mais de 20 anos como motorista de transporte coletivo, o motorista Ademar Luiz Nunes, de 65 anos, irá se aposentar. Seu Ademar, como é conhecido, marcou o dia a dia de de alunos no trajeto para as faculdades da região.

Ademar é casado há 42 com Lúcia, com quem teve três filhos, ele possui ainda duas netas, mas sente como se tivesse muito mais do que isso. “Eu até comento com eles: eu não vejo vocês como passageiros, como alunos. Eu vejo vocês como se fossem meus filhos”, disse.

Ao anunciar sua aposentadoria, vários alunos o presentearam com uma cesta repleta de presentes e uma carta de despedida e agradecimento, escrita à mão, com a assinatura de vários alunos. “Eu não esperava isso. Sinceramente, eu não esperava. Foi muito emocionante. Cheguei a chorar mesmo”, disse, emocionado.

Dentro dos mais de 20 anos ajudando a transportar alunos, Seu Ademar lembra que, diversas vezes, já teve que dar uma forcinha extra para ajudar aqueles mais atrasados. “Sempre tem um precisando dar uma aceleradinha. Precisando, às vezes, dar uma desviada na rota para chegar lá mais cedo porque eles têm uma prova. Aí dá para quebrar um galho”, contou.

Os pedidos são sempre os mesmos. “Seu Ademar, espera mais uns minutinhos, dois, que fulana estava lá entregando o trabalho e vai demorar um pouquinho. É que eu vivo em função dos alunos”, explicou, orgulhoso.

Aposentadoria

Embora sempre tivesse uma boa noção do que seu trabalho proporciona na vida dos alunos, sua ficha só caiu mesmo no dia que precisou de um advogado. “Esses dias eu precisei de um advogado para falar sobre a aposentadoria da minha esposa”, disse. “Marquei com ele, por telefone, escolhi um ali, próximo da Igreja Matriz. Quando eu chego lá na sala do advogado, quem me atende? Um ex-aluno daqui, formado. Quando ele me viu na porta da sala do escritório, ele disse: “Seu Ademar, o senhor precisando dos nossos serviços!”, contou.

“Aí ele já contou pro outro sócio do escritório que esse era o motorista da faculdade onde havia passado anos andando com ele no ônibus de lá”, detalhou.

Ademar menciona, orgulhoso, que jamais bateu o veículo durante o trabalho. Multas? Somente uma e por conta do erro de uma outra pessoa. Ele ressalta que isso é reflexo do cuidado com que leva seus alunos para suas faculdades.

Com tantas histórias e experiências vividas ao longo dos 20 anos de profissão, Seu Ademar agora quer descansar e passar mais tempo com a família, em especial com suas netas, Isadora e Laila. “Eu resolvi dar uma parada, dar uma descansada um pouco, né? É meio puxado, de manhã e de noite é puxado”, disse.

E finaliza contando que tem consciência do bom trabalho que prestou transportando tantos sonhos que se transformaram em médicos, advogados, juízes, engenheiros, entre vários outros. E todos os que foram realizados, também são agradecidos a ele.

Leia também:

1. TRE-SC concede liminar e Victor Wietcowsky será diplomado como prefeito de Botuverá

2. Arte e renda: ateliê em Brusque oferece curso gratuito de bordado

3. Senai de Brusque forma 500 alunos em programa de jovem aprendiz na indústria local

4. Conselho Deliberativo autoriza futura conversão do Brusque para SAF

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (09 a 11/12)

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: