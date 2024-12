GALERIA – Parque Zoobotânico, em Brusque, recebe Mico-leão-dourado vindo de SP

Nesta quarta-feira, 11, o parque Zoobotânico recebeu mais um morador: trata-se de um mico-leão-dourado, que veio do zoológico de São Carlos, em São Paulo. Após uma vistoria na clínica, o animal foi colocado no recinto junto com Gaia, a mico-leão fêmea.

O Zoo de Brusque integra a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, que tem como objetivo a preservação de espécies em risco de extinção devido ao tráfico de animais e a garantia do crescimento populacional por meio da reintrodução ao habitat natural. Os visitantes poderão conhecer o novo ‘morador’ neste final de semana, 14 e 15.

Ingressos

O Zoobotânico está localizado na Praça da Bandeira, no centro, ao lado da Prefeitura, e funciona das 8h às 17h30, de terça-feira a domingo.

O ingresso custa R$ 5 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos, e R$ 10 para adultos. A entrada é gratuita para crianças de até cinco anos, guias turísticos acompanhados de mais de 10 pessoas e motoristas de excursão.

Veja as fotos:

